Kreis Neuwied. Christoph Zimmer bleibt Vorsitzender des Kreiselternausschusses Neuwied. Delegierte aus den 66 Kindertagesstätten im Landkreis bestätigten ihn an der Spitze des insgesamt 18-köpfigen Kreiselternausschuss-Vorstandes.

In der vom Kreisjugendamt Neuwied unter 3G-Bedingungen einberufenen Vollversammlung wurde der Grundstein für die Arbeit des Kreiselternausschusses im Landkreis Neuwied für die kommenden zwei Jahre gelegt. Sitzungsleiter Landrat Achim Hallerbach, zugleich Dezernent des Kreisjugendamts, stellt die Bedeutung des Gremiums für die Elternmitwirkung auf Landkreis-Ebene heraus: „Die Mitglieder des KEA geben den Kindern in unserem Landkreis eine Stimme und transportieren Informationen, Bedarfe und Anliegen der Eltern transparent zwischen den verschiedenen Akteuren. Bereits vor zwei Jahren konnten wir zu einem neuen Zusammenschluss der Eltern auf Kreisebene beitragen. Seitdem pflegen wir eine konstruktive, vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit, für die ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte.“

Der KEA-Vorsitzende Christoph Zimmer berichtet den Eltern über den Auftrag, die bisherige Arbeit und die Ziele für die kommenden Jahre. So stehen neben dem weiteren Ausbau des Kita-Netzwerks in den Verbandsgemeinden auch eine bessere Verfügbarkeit von Inklusionsfachkräften und eine Elternbefragung zur Situation in den verschiedenen Kindertagesstätten auf der Agenda.

Mit der Neuwahl des KEA sollte eine Mindeststärke von 14 Mitgliedern erreicht werden. „Mit dieser Anzahl ist es möglich, in jeder Verbandsgemeinde zwei feste Ansprechpersonen für die Eltern zu etablieren“, so Christoph Zimmer. Letztlich haben sich 18 engagierte Eltern zur Verfügung gestellt, die von der Vollversammlung einstimmig gewählt wurden. Die sind: Katharina Adendorf, Vera Burkard, Daniela Decker, Michael Freund, Yvonne Heider, Mandy Horn, Yvonne Hoß, Nadine Lincke, Svenja Mertensacker, Anja Reents, Sebastian Runkel, Alexandra Stinner, Karola Stümper, Marina van Berk, Kerstin Wiertalla, Dominic Wittekindt, Linda Zech und Christoph Zimmer

Der KEA vertritt die Interessen der Eltern aus dem Landkreis Neuwied außerdem auch durch Delegierte im Landeselternausschuss. Für diese Aufgabe wurden Christoph Zimmer, Katharina Adendorf, Carola Stümper und Kerstin Wiertalla gewählt. Vorsitzender des KEA-Vorstands ist erneut Christoph Zimmer aus Asbach, der von Dominic Wittenkindt aus Rengsdorf vertreten wird.