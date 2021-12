Koblenz (ots) – Der Jugendliche war am gestrigen Mittwoch, 29.12.2021 gegen

18.00 Uhr zu Fuß in der schmalen Gasse zwischen Löhrstraße und Altlöhrtor in

Koblenz unterwegs.

Hierbei traf er auf vier männliche Personen, von denen sich ihm zwei in den Weg

stellten. Eine dieser Personen, die sich allesamt arabisch unterhielten, schlug

unvermittelt zu.

Als er den “Schläger” von sich wegstieß, mischten sich die verbleibenden drei

Personen ein und schlugen und traten den Jugendlichen zu Boden.

Auch auf dem Boden liegend ließen sie nicht von ihrem Opfer ab. Erst als sich

ein Passant lautstark meldete, hörten die Täter auf und flüchteten unerkannt.

Der Jugendliche wurde im Kopfbereich leicht verletzt, was eine Behandlung im

Krankenhaus erforderlich machte.

Den ersten Angreifer konnte er wie folgt beschreiben:

– lange dunkle Haare (nach hinten gegelt)

– Narbe an der rechten Augenbraue

– circa 183 groß

– 17-18 Jahre alt

– 3 Tage Bart

– kräftige Statur

– schwarze Kleidung.

Der zuvor angesprochene Passant sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit

der Polizei Koblenz, 0261-1030 in Verbindung zu setzen.