Ludwigshafen (ots) – Am 15.02.2022, gegen 20:30 Uhr, soll eine 14-Jährige zu Fuß

von der Bad-Aussee-Straße in die Bürgermeister-Trupp-Straße abgebogen sein, als

ein Mann auf einem Fahrrad zu ihr hinfuhr, sie ansprach und sie dann am Körper

berührte. Die 14-Jährige habe geschrien und sei davongerannt. Der unbekannte

Täter sei noch ein paar Meter hinter ihr hergerannt, habe dann aber von ihr

abgelassen, als sie in eine Bar flüchtete, um Hilfe zu bekommen. Sie habe noch

gesehen, wie der Unbekannte auf sein rotes Fahrrad stieg und in Richtung

Edigheimer Straße fuhr.

Der unbekannte Täter sei etwa 30 – 40 Jahre alt gewesen und etwa 1,60-1,70 m

groß. Seine Statur war kräftig und er trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze

Wollmütze.

