Der Neuwieder Stadtteil Rodenbach feiert vom 17. bis 18. Juni sein 1250-jähriges Bestehen und gleichzeitig Kirmes. Aufgrund der Feierlichkeiten ist die Ortsmitte von Freitag, 16. Juni (ab 8 Uhr), bis Montag, 19. Juni (maximal 17 Uhr), für die Durchfahrt vollständig gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner werden aus Richtung Feldkirchen kommend in Rodenbach über die Straßen „Auf den Wiesen“ und „Auberg“ – bei beiden gilt eine Einbahnstraßenregelung – zur Niederbieberer Straße umgeleitet. Aus Richtung Segendorf kommend erfolgt die Umleitung über die Niederbieberer Straße. Die Ortsdurchfahrt in Richtung Segendorf über die Segendorfer Straße ist ab der Ortsmitte weiterhin möglich. Wer nicht in Rodenbach wohnt, wird gebeten, bereits den Hinweisschildern in den Ortslagen Segendorf und am Rande der Ortsdurchfahrten Irlich, Feldkirchen und Niederbieber zu folgen, um den Bereich zu umfahren.