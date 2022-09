Am 9. Oktober findet erstmalig ein Hof- und Garagenflohmarkt im Koblenzer Stadtteil Lay statt. Von 10:30 bis 16 Uhr bieten ca 80 Teilnehmer aus ganz Lay in eigenen Garagen, Höfen und Einfahrten Gebrauchtes anbieten. Die Gäste erwartet ein munteres Suchen und Finden, Feilschen und Schwatzen in lockerer Atmosphäre. Einige Tage vor der Veranstaltung wird eine Adressübersicht der Teilnehmer*innen in der Kuoleroffer App veröffentlicht, die auch an den Ständen in gedruckter Form ausliegt. Bringt eigenen Körbe, Beutel oder Taschen mit, um die erstandenen Schätze nach Hause zu bringen. Auch eigene Becher oder Tassen können nützlich sein, falls das ein oder andere Getränk angeboten wird.

Die Layer Bürger und die Organisatoren freuen sich auf Ihren Besuch!