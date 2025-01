Ministerin Daniela Schmitt: Weinbau stärken – Herausforderungen als Chance für Innovation und Wachstum nutzen

Rheinland-Pfalz setzt auf Innovation, Zusammenarbeit und gezielte Unterstützung, um den Weinbau zukunftsfähig zu machen. Auf dem Mosel-Weinbautag in Wittlich warb Landwirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmitt für die Maßnahmen der Landesregierung und betonte die Chancen in der aktuellen Lage.

„Der Weinbau in Rheinland-Pfalz ist eine treibende Kraft für Wirtschaft und Kultur. Gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen und den Weinbau als dynamische und innovative Branche weiterentwickeln“, sagte Schmitt. Die Landesregierung habe bereits eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Weinbau in Rheinland-Pfalz zu stärken und zu unterstützen:

Absatzförderung und Exportchancen: Rheinland-Pfalz stellt eine zusätzliche Million Euro für Gemeinschaftswerbung und Absatzförderung bereit. Die Teilnahme an internationalen Messen wie der ProWine Tokio oder der Vinexpo Miami wird ausgebaut.

Beratung und Innovation: Die sozioökonomische Begleitung der Betriebe wird intensiviert, um nachhaltige und zukunftsfähige Strategien zu entwickeln.

„Diese Maßnahmen schaffen nicht nur Sicherheit, sondern auch neue Perspektiven – ob durch die Erschließung internationaler Märkte oder die Anpassung an klimatische Veränderungen“, sagte Schmitt.

Steillagenweinbau als Kulturlandschaft und Lebensraum

Ministerin Schmitt hob die besondere Bedeutung des Steillagenweinbaus für die Moselregion hervor. „Die steilen Hänge prägen nicht nur die einzigartige Kulturlandschaft und sind ein Magnet für den Tourismus, sie sind auch wertvolle Lebensräume für seltene Arten wie den Mosel-Apollofalter,“ erklärte Schmitt. „Der Erhalt des Mosel-Apollofalters ist untrennbar mit der Offenhaltung und Pflege der Hanglandschaften in den Steillagen verbunden. Nur durch den Weinbau in Steil- und Steilstlagen können diese artenreichen Lebensräume erhalten bleiben.“

Schmitt verwies auf das Engagement des Landes für den Artenschutz und den Schutz der Weinbausteillagen. „Trotz der Umsetzung eines umfassenden Schutzkonzepts zum Pflanzenschutz in den Mosel-Apollo-Gebieten stehen wir vor neuen Herausforderungen. Eine Klage gegen das Konzept hat große Betroffenheit ausgelöst. Es muss sichergestellt werden, dass auch 2025 der Rebschutz in diesen sensiblen Lagen gewährleistet bleibt,“ so Schmitt.

Innovation und Zukunftsfähigkeit fördern

Ministerin Schmitt sieht in der aktuellen Lage auch Möglichkeiten für Innovation: „Der internationale Wettbewerb und das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher fordern die Branche heraus, bieten aber auch die Chance, neue Zielgruppen zu erreichen und sich mit Qualität sowie Nachhaltigkeit klar zu positionieren.“ Sie verwies auf den Ausbau von Marketingkampagnen wie RLP Gold im Glas, die das einzigartige Profil rheinland-pfälzischer Weine betonen.

Ein Spitzengespräch mit Vertretern der Weinwirtschaft und Wissenschaftlern habe bereits wichtige Lösungsansätze hervorgebracht. „Die Expertengruppe wird weitere Maßnahmen entwickeln, die den Weinbau langfristig stärken und die Innovationskraft der Betriebe fördern“, erklärte Schmitt. „Unsere Weinwirtschaft vereint Tradition, Qualität und Innovationsgeist. Diese Stärken nutzen wir, um den Weinbau widerstandsfähig, nachhaltig und erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagte Schmitt abschließend.