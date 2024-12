Betzdorf (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 20 Uhr, in der Kölner Straße in Betzdorf, ein Transporter festgestellt, welcher sich zunächst der Kontrollstelle näherte, dann aber plötzlich seine Geschwindigkeit verzögerte, wendete und schließlich zügig davonfuhr. Im Rahmen der Nacheile konnte das Fahrzeug in Höhe Klosterhof angehalten und kontrolliert werden. Der 32-jährige Fahrer aus der VG Betzdorf war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe Kokain.

Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.