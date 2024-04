Innenhof-Renovierung im Heisenberg-Gymnasium vollendet – Landkreis, Förderverein und Blum-Stiftung unterstützten

Kreis Neuwied. Im Werner-Heisenberg-Gymnasium „WHG“ befindet sich der Unterricht jetzt auch im wörtlichen Sinne im grünen Bereich. Mit Unterstützung der Kreisverwaltung Neuwied, der Blum-Stiftung und des Fördervereins der Schule konnte der Innenhof des WHG so renoviert werden, dass er nun im Schatten einer großen Eiche zur Nutzung als „grünes Klassenzimmer“ einlädt. Daran hätte der berühmte naturwissenschaftliche Namensgeber wohl auch seine Freude gehabt.

Im Rahmen einer Feierstunde nahmen der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert, Klaus Blum von der Blum-Stiftung und Tim Ohnemüller vom Förderverein des WHG nun die offizielle Übergabe des aufgepeppten Innenhofes an das WHG und dessen Schulleiter Frank-Michael Strauss vor. Das Schulorchester des WHG unter der Leitung von Susanne Roggendorf gab der Veranstaltung einen harmonischen musikalischen Rahmen.

Die Vollendung der Innenhof-Renovierung war aber nicht der einzige Grund zum Feiern; vielmehr sorgte dieser Tage ein weiterer Anlass für gute Laune am WHG:

Denn seit dreißig Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Collège Jehan Bodel in Arras, Frankreich und dem WHG. In dieser langen Zeit haben sich mehrere tausend Jugendliche aus Frankreich und Deutschland gegenseitig besucht und die Sprache und Kultur des Gastlandes kennen und schätzen gelernt. Um dieses Ereignis in angemessenem Rahmen zu würdigen, nahmen alle diesjährigen französischen Gäste, ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler und die in dem Austausch engagierten Lehrerinnen und Lehrer an der Feierstunde teil.

Bildunterzeile: Doppelten Anlass zum Feiern hatte jetzt das Werner-Heisenberg-Gymnasium mit der Fertigstellung des „grünen Klassenzimmers“ und der 30-jährigen Partnerschaft mit dem Collège Jehan Bodel in Arras in Frankreich Foto: Matteo Hlevnjak