57520 Emmerzhausen (ots) – Der 21-jährige Geschädigte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein befuhr mit seinem Fahrzeug die L 280 aus Richtung Lippe kommend in Fahrtrichtung Emmerzhausen. Der bislang flüchtige Unfallverursacher hingegen befuhr die L 280 in entgegengesetzter Richtung. Im Zuge einer dortigen Linkskurve überfuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Fahrstreifenbegrenzung, verstieß somit gegen das Rechtsfahrgebot und kam dem Geschädigten auf seiner Fahrspur entgegen. Obwohl dieser noch nach rechts ausweichen konnte, kollidierten die beiden Außenspiegel miteinander. Der Unfallverursacher verließ sodann die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Vor Ort konnte die Polizei den Außenspiegel des unfallverursachenden Fahrzeuges auffinden und sicherstellen. Demnach dürfte es sich um einen „Mini Cooper“ (BMW) handeln. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeug dauern noch an.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.