Landrat Hallerbach gratulierte der Ortsgemeinde Steimel zum Jubiläum – Traditioneller Kartoffelmarkt ist Besuchermagnet

Kreis Neuwied. Dass der Landkreis Neuwied ganz offenbar jung und frisch hält, wird vor allem auch an seinen ältesten Geburtstagskindern deutlich. So konnte Landrat Achim Hallerbach der Ortsgemeinde Steimel kürzlich zum Jubiläum „700 Jahre Ortsgemeinde Steimel + X“ gratulieren. Diagnose: „Quietschfidel“.

„In der Ortsgemeinde Steimel ist die Heimatverbundenheit lebendig. Hier steht man füreinander ein und es besteht ein sehr gutes Miteinander von Jung und Alt. Kein Wunder also, dass man hier gut wohnen und leben kann. Alles Gute für die nächsten Jahrzehnte!“ verband der Landrat seine Glückwünsche mit einem herzlichen Lob.

Im Anschluss an den Zeltgottesdienst und das musikalische Stelldichein der Jagdhornbläser des Hegerings gratulierten beim Festkommers neben Landrat Hallerbach auch Verbandsbürgermeister Volker Mendel und Elina Nelles vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Steimel (VVV) zu „700 + X“.

Was wiederum die „700 minus X“ betraf, so war es Ortsbürgermeister a.D. Wolfgang Theis vorbehalten, die Geschichte des Ortes bis hin zur Gegenwart kurz auszuleuchten.

Im Anschluss an den Festakt genossen die Gäste das Konzert der St. Georgsbläser Haiderbach. Und natürlich die Kartoffel. Eingebettet war das Jubiläum nämlich in den traditionellen Kartoffelmarkt, der auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Steimel lockte.

„Gerade dort, wo bürgerschaftliches Engagement und kreative Ideen verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen und Generationen zusammenkommen, können Dörfer auch unter schwierigen Rahmenbedingungen viel erreichen. In Steimel, einer der ältesten Siedlungen in der Verbandsgemeinde Puderbach, ist dies gelungen“, so Landrat Hallerbach abschließend. Fazit: es war ein rundherum gelungenes Festwochenende in und für Steimel.

Bildunterzeile: Die Urkunde des Landkreises Neuwied war das offizielle Zeichen der Gratulation und Wertschätzung von Landrat Achim Hallerbach anlässlich des Festkommers. Optisch in Szene gesetzt wurde das funktionierende Miteinander der Generationen in Steimel auch von Verbandsbürgermeister Volker Mendel, Ortsbürgermeister Sven Schür, Ortsbürgermeister a.D. Wolfgang Theis und Elina Nelles vom VVV. Foto: Vanessa Weller