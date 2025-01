Die Wahrheit über die Liebe Elijah Hewson (Bonos Sohn) geht 2025 mit einem neuem Bandalbum auf Tournee. (CD-VÖ: 7.2.2025)

Die Kinder von Rockstars haben es oft schwer. Aber es gibt auch Künstler, die ihrem Nachwuchs wirklich coole Gene vererbt haben. Bono zum Beispiel, dessen Sohn Elijah (25) fest entschlossen ist, sich ohne Daddys Hilfe eine eigene Karriere aufzubauen. Seine Band Inhaler kommt mittlerweile auf drei Alben, wobei eine soundästhetische Nähe zu U2 nicht von der Hand zu weisen ist. Das neueste Werk stellen die Jungstars aus Irland im April und Mai auf einer Tournee vor. Mit einem aufgeweckten Frontmann Elijah Hewson und gut gelaunten Drummer Ryan McMahon sprach Olaf Neumann