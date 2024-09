Bei strahlendem Spätsommerwetter konnten die Rebenbesitzer der Initiative „Pfaffendorfer Winzerinnen und Winzer“ ihre diesjährige Traubenlese abgeben, aber auch die ersten Jahrgangsflaschen in Empfang nehmen.

Das Stadtteilprojekt des Verschönerungsvereins begann 2020. In über 60 Gärten und auf öffentlichen Grünflächen wurden mehr als 300 Johanniterreben neu gepflanzt und knüpfen an die langjährige Pfaffendorfer Weinanbautraditon an.

Der Wein wird fachmännisch vom Koblenzer Winzer Karsten Lunnebach ausgebaut, die Rebenpflege unterjährig vom ehemaligen Winzerpaar Kornelia und Thomas Löwenstein betreut.

Begleitend zu dem Projekt finden regelmäßig gemeinsame Treffen und Veranstaltungen statt.

Neue Winzer sind herzlich willkommen: Interessierte können sich auf der Homepage des VV Pfaffendorf weitergehend informieren

https://vvv-pfaffendorf.de/category/pfaffendorfer-winzer/