Auf Initiative des Stadtrats ist die Stadtverwaltung Koblenz dem Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“ beigetreten. Das von Lisa Paus (Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) im Februar 2023 gegründete Bündnis zählt bereits über 480 Mitglieder und wird von der Europäischen Akademie für Frauen in Wirtschaft und Politik (EAF Berlin) durch ein Begleitprojekt unterstützt.

Mit dem Beitritt zum Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“ setzen Stadtrat, Oberbürgermeister David Langner und die Gleichstellungsstelle ein starkes Zeichen: Verwaltung und Politik bekennen sich ausdrücklich dazu, die Bekämpfung von Sexismus als Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte anzuerkennen und Sexismus sowie sexualisierter Gewalt in all ihren Erscheinungsformen entgegenzutreten.

Oberbürgermeister Langner: „Ich freue mich sehr, dass der Stadtrat den Beitritt zum Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“ beschlossen hat. Sexismus und sexuelle Belästigung begegnen uns täglich und überall- in Medien und Kultur, in der Werbung und am Arbeitsplatz. Verwaltung und Stadtrat zeigen gemeinsam klare Kante. Wir wollen Sexismus und sexuelle Belästigung bekämpfen und Maßnahmen dagegen entwickeln. Sexismus und sexuelle Belästigung haben keinen Platz in unserer Verwaltung!“

Das Foto (Stadt Koblenz/T. Knaak) zeigt die Gleichstellungsbeauftragte Meike Baumann und Oberbürgermeister David Langner.