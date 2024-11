Brigitte Neumann ist neue Vorsitzende des Neuwieder Seniorenbeirates

Hans Joachim Heckmann, Rüdiger Olschewski, Edmund Röttgen und Renate Hoffmann komplettieren das fünfköpfige Führungsteam – Bürgermeister Peter Jung freut sich auf gute Zusammenarbeit

Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied hat einen neuen Vorstand: Brigitte Neumann, zuvor als Stellvertreterin tätig – wurde einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt und folgt damit auf Werner Hammes. An ihrer Seite stehen Hans Joachim Heckmann als neuer Stellvertreter und Rüdiger Olschewski als Schriftführer sowie die Beisitzer Edmund Röttgen und Renate Hoffmann. Bürgermeister Peter Jung, der seit den Stadtratswahlen im Juni den Seniorenbeirat interimsweise geleitet hatte, gratulierte dem neuen Vorstand und betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit diesem engagierten Team freut.

Zuvor hatte Brigitte Neumann in ihrem Bericht noch einmal die Projekte des alten Vorstandes Revue passieren lassen. In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Initiativen angestoßen und umgesetzt werden, um die Teilhabe älterer Bürgerinnen und Bürger in Neuwied zu fördern. Ein zentrales Projekt ist der neue Bürgerbus, der in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, den Stadtwerken (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungs-Gemeinschaft (GSG) verwirklicht wurde. „Der Bürgerbus ist ein großartiges Beispiel dafür, wie der Seniorenbeirat durch Einsatz und Kooperation mit Ehrenamtlichen zur Mobilität und Lebensqualität unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger beitragen kann,“ so Neumann.

Der Bürgerbus, der seit dem 7. November seine Dienste anbietet, ermöglicht es mobilitätseingeschränkten Personen, kostenlos im Stadtgebiet von Neuwied unterwegs zu sein. Dienstags und donnerstags können Fahrgäste den Bus zwischen 9 und 12 Uhr sowie 15 und 18 Uhr für Fahrten zu Arztterminen, zum Einkaufen oder für Behördenbesuche nutzen. Der Fahrdienst wird ehrenamtlich organisiert und unterstreicht das Ziel des Seniorenbeirats, die selbstbestimmte Teilhabe im Alter zu fördern.

Neben dem Bürgerbus blickt der Seniorenbeirat auf weitere erfolgreiche Projekte zurück, darunter Lesungen in Kooperation mit der Stadtbibliothek, den Senioren-Podcast und das Generationenkino sowie verschiedene Informationsveranstaltungen und Besichtigungen. Bürgermeister Peter Jung lobte den Einsatz des alten Vorstands und sieht dem neuen Team optimistisch entgegen: „Ich bin sicher, dass der neue Vorstand den Weg des konstruktiven Engagements fortsetzen und neue Ideen einbringen wird. Die Arbeit des Seniorenbeirats ist für unsere Stadt von unschätzbarem Wert.“

Mit diesem starken Team und den bestehenden Projekten setzt der Seniorenbeirat seinen Einsatz für die Interessen der älteren Generation in Neuwied fort.