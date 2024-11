Wissen (Sieg) (ots) – Im Zeitraum 01.11.2024, 19:30 Uhr bis 02.11.2024, 11:45 Uhr hatte ein 80-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Nissan auf dem Parkplatz eines Restaurant in Nisterbrück abgestellt. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug, stellte der Senior Lackkratzer an dem Pkw fest. Ein bisher unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand rundum den Lack zerkratzt. Hinweise zu dem Täter an die Polizei Wissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiwache Wissen

PHK Frank Reifenrath

Telefon: 02742-9350

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

