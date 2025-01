Bendorf. Im Februar dieses Jahres startet das Team der städtischen Kita-Sozialarbeit mit einem neuen Angebot für Familien im Stadtgebiet Bendorf.

„BabyZeit“ richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von 0-9 Monaten.

Die zertifizierte Eltern-Kind-Kursleitung Antonia Tietz bietet in den Räumen des Kinder- und Jugendkompetenzzentrums zwei Kurse an, in denen sie auf die Herausforderungen im Alltag mit Kind und das Erkennen und den feinfühligen Umgang mit den kindlichen Entwicklungsschritten eingeht.

Zudem wird spielerisch die Bindung zwischen Eltern und Kindern gestärkt und Handlungssicherheit als stabile Basis vermittelt. Es geht außerdem darum, sich miteinander auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen.

Die Kurse beginnen beide am Montag, 17. Februar. Das Angebot für Eltern von Kindern im Alter von 5 bis 9 Monaten startet um 9.30 Uhr, das Angebot für Eltern von Kindern im Alter von 0 bis 4 Monaten findet ab 11 Uhr statt. Beide Eltern-Kind-Kurse umfassen sieben Termine. Die Teilnahme kostet jeweils 70 Euro.