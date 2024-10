Hachenburg (ots) – Am Dienstag, 22.10.2024, im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und

22:45 Uhr kam es im Bereich der Parkbuchten an der Bahnhofstraße, gegenüber dem Kino, in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ebenfalls in einer Parklücke abgestellten Pkw VW Fox. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (02662-95580 oder

pihachenburg@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.