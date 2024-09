Hahn bei Marienberg (ots) – Am Montag, den 09.09.2024, gegen 10:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Hahn bei Marienberg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin.

Eine derzeit unbekannte Sattelzugmaschine befuhr die Hauptstraße(L294) in Fahrtrichtung Bad Marienberg und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur, sodass ein entgegenkommender Pkw eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die hinter dem abbremsenden Pkw befindliche 17-jährige Motorradfahrerin fuhr infolgedessen auf den Pkw auf und verletzte sich hierbei leicht.

Von der unfallverursachenden Sattelzugmaschine ist lediglich bekannt, dass der Auflieger eine weiße Plane hatte.

Zeugenhinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580