Kursprogramm für das 2. Semester ist jetzt online und buchbar

„Eigentlich würde ich total gerne Italienisch lernen. Oder Töpfern. Oder endlich mal Yoga ausprobieren.“ Wir alle kennen diese Vorsätze, die wir vor uns herschieben, aber nie weiterverfolgen. „Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit“, ist die bequemste Ausrede, mit der wir sie abtun. Dabei wissen wir eigentlich genau, dass das nicht stimmt. Mit dem Start des 2. Semesters bietet die vhs Neuwied allen „eigentlich“ lern- und wissbegierigen Menschen wieder die Möglichkeit, sich in den unterschiedlichsten Bereichen weiterzubilden, etwas Neues zu entdecken und den eigenen Horizont zu erweitern. Denn egal ob Sprachen, Gesundheit, Kultur, Politik oder Umwelt: Die vhs Neuwied ist in jedem Bildungsbereich breit aufgestellt.

Das Angebot der vhs Neuwied im Überblick

Wenn Menschen Volkshochschule hören, denken sie häufig zuerst an Sprachkurse. Falsch ist das natürlich nicht, denn auch an der vhs Neuwied gehört das Sprachenlernen zum Kerngeschäft: „Mit unserer großen Vielfalt im Fachbereich Sprachen können wir Menschen vor Ort und digital unterstützen und fördern, ihre Sprachziele zu erreichen“, informiert vhs-Leiterin Jutta Günther. Neben den „klassischen“ Sprachkursen hat Fachbereichsleiterin Yuliya Meißner auch „Susis“ (selten unterrichtete Sprachen) im Angebot. Der Fachbereich Gesundheit befasst sich dagegen mit dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden. Fachbereichsleiterin Lyuba Kluge bietet neben Bewegungs- und Entspannungsangeboten auch gesundheitsfördernde Kochkurse an. Wer immer schon einmal selber Brot backen wollte oder sich über ausgewogene Ernährung im Alter informieren möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Die Kreativität fördern und dabei Freude ins eigene Leben bringen, können Kursteilnehmer im Fachbereich Kultur und Gestalten: Mit Pinsel, Stift, den bloßen Händen oder der Nähmaschine als Werkzeug entstehen hier kunstvolle Eigenkreationen.

Doch Volkshochschule heißt eben nicht nur Sprachen lernen, Yoga und Töpfern. Im Bereich Arbeit und Beruf hat Fachbereichsleiter Hagen Peters zahlreiche Kurse zur Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenz im Angebot. Auch der sinnvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz kann in der vhs Neuwied erlernt werden. Wer seinen Horizont wortwörtlich erweitern möchte, der findet im Bereich Exkursionen/Studienreisen viele spannende Reise- und Ausflugsziele. Fachbereichsleiterin Karin Groh ermöglicht unter anderem den Besuch der Kölner Philharmonie zum vielversprechenden Gastspiel von Jan Vogler und der Slowakischen Philharmonie. Der Bereich Politik-Gesellschaft-Umwelt kann mit spannenden Sachvorträgen zu diversen Themen von Geldanlage über Patientenverfügungen bis hin zur Kindererziehung überzeugen.

Der gemeinsame Schwerpunkt der deutschen Volkshochschulen für das neue Semester lautet „Perspektive Europa: Miteinander voneinander lernen“ und betont den verbindenden Aspekt interkultureller Bildung. Die Volkshochschulen leisten hier mit ihren vielfältigen Kursangeboten einen wichtigen Beitrag dazu, Europa als Gemeinschaft zu erleben und konstruktiv an der gemeinsamen Zukunft mitzuarbeiten. Das gesamte Semesterprogramm der vhs Neuwied kann man online unter www.vhs-neuwied.de durchstöbern. Hier sind auch Anmeldungen für die verschiedenen Kursangebote möglich, alternativ können diese aber auch telefonisch unter 02631/802 5510 vorgenommen werden.