Koblenz, 21. Januar 2025 – Die Stadt Koblenz freut sich, eine neue Mitarbeiterin im Bereich

Stadtmarketing begrüßen zu dürfen. Seit dem 1. Januar 2025 verstärkt Christiane Walther-Oeckel als

Citymanagerin das Team der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.

In ihrer neuen Position wird Christiane Walther-Oeckel die strategische Ausrichtung und die

Weiterentwicklung des Stadtmarketings verantworten. Zu ihren Aufgaben gehören die Leitung des

Stadtmarketing-Teams, die Implementierung von Marketingstrategien, die Förderung eines

attraktiven Stadtlebens, sowie die Positionierung und Vermarktung der Stadt Koblenz als innovativen

Standort für Handel, Gewerbe und Gastronomie.

Christiane Walther-Oeckel hat Sprach-, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau

studiert und ihre berufliche Laufbahn in der Öffentlichkeitsarbeit für die Gründungsförderung an der

Universität und fortgesetzt. In dieser Rolle konnte sie wertvolle Erfahrungen in der Kommunikation

und strategischen Planung sammeln, die sie nun in ihre neue Tätigkeit einbringen wird.

„Wir freuen uns sehr, mit Christiane Walther-Oeckel eine kompetente und erfahrene Fachkraft für

die Weiterentwicklung des Stadtmarketings gewonnen zu haben“, sagt Claus Hoffmann,

Geschäftsführer der Koblenz Stadtmarketing GmbH. „Mit ihrer Expertise wird sie einen wertvollen

Beitrag leisten, um Koblenz als lebendige und zukunftsorientierte (Einkaufs-)Stadt noch stärker in der

Öffentlichkeit zu positionieren.“

Die Stadt Koblenz setzt auf innovative Konzepte, um ihre Stärken als Wirtschafts-, Kultur- und

Tourismusstandort weiter auszubauen. Christiane Walther-Oeckel wird dabei, in Zusammenarbeit

mit ihrem Team und den örtlichen Gewerbetreibenden, eine zentrale Rolle für den Bereich

Citymanagement spielen.