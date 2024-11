Sie ist legendär, die traditionelle Postschifflinie an der norwegischen Küste, denn sie gilt als „die schönste Seereise der Welt“. Als öffentliche Verkehrsmittel steuern die Schiffe der Reedereien Hurtigrute und Havila bei jedem Wetter alle wichtigen Hafenstädte an der west- und nordnorwegischen Küste an. Jeden Tag verlässt ein Küstenschiff den Hafen von Bergen.

Am 24.11.2024 (Sonntag – Beginn: 11.00 Uhr) ist der Profi-Fotograf & Skandinavien-Spezialist Klaus-Peter Kappest mit seiner neuen LIVE-Reportage „Norwegen – Auf der Postschiffroute“ zu Gast im Kinopolis Koblenz (August-Horch-Str. 2a, 56070 Koblenz). Die „Reise im Kinosessel“ wird das Fernweh der Besucher mit tollen Bildern, besonderen Geschichten und viel Insiderwissen wecken.

Nach 5 Tagen erreicht es dann Kirkenes an der Eismeerküste kurz vor der russischen Grenze. Dazwischen liegt eine phantastische Welt aus Bergen, Gletschern, Fjorden, kleinen Fischerdörfern und einer See voller Überraschungen. Hafenstädte wie Ålesund, Trondheim, Tromsø und Hammerfest bieten sich als Ausgangspunkte für ausgedehnte Abstecher ins Landesinnere an. Eine Reise auf der Küstenroute ist eine Seereise für Individualisten. Wer will, kann die Reise in jedem Hafen beliebig unterbrechen, um mit dem Rucksack oder Mietwagen auf Entdeckungsreise zu gehen. Gerade diese individuellen Freiräume sind die besondere Stärke der öffentlichen Schiffe im Unterschied zu Kreuzfahrtschiffen. Authentischer als von der Seeseite kann man Norwegen, das Land der Fischer und Seeleute, seine Menschen und seine Natur nicht kennenlernen – statt als Zaungast auf einem Kreuzfahrtschiff – mitten im Land zusammen mit den Norwegern auf deren traditionellem Verkehrsmittel.

Bergen, der Geirangerfjord, die Lofoten, das Nordkap und der Wendepunkt am Rande der Barentsee sind Höhepunkte der Schiffsreise.

Jeden Tag werden von Bord aus offizielle Ausflüge angeboten, unter anderem zur abenteuerlichen Gebirgsstraße Trollstigen, auf den Aussichtsberg Storstein bei Tromsø und zu einer Huskyfarm, wo im Winter kurze Hundeschlittentouren angeboten werden. Klaus-Peter Kappest zeigt aber nicht nur, welche dieser Ausflüge sich wirklich lohnen, sondern auch welche individuellen Touren rund um die Küstenroute sich anbieten und das zu allen Jahreszeiten: unter anderem im Fjordland zwischen Hardangerfjord und Sognefjord, beim traditionellen Lofotfischfang, bei den Samen in Kautokeino auf der Finnmarksvidda und in der Polarnacht am Dreiländereck von Norwegen, Russland und Finnland, wenn das Polarlicht seine magischen Bögen über den Himmel spannt. Rentiere, Papageitaucher und Adler, Menschen und Trolle säumen den Weg durch Norwegen.

