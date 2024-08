Ein tolles Programm erwartet junge wie junggebliebene Besucher des 41. Liedernachmittags am 10. September in der Zeit von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle Koblenz. Veranstaltet wird der Nachmittag vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales der Stadt Koblenz. Mit dabei sein werden das Heeresmusikkorps Koblenz unter neuer Leitung und das Koblenzer Stadttheater. Eine bunte Mischung an Volksliedern, Märschen und bekannten Evergreens lädt die Teilnehmer zum Mitsingen ein.

Moderiert wird die Veranstaltung von Manfred Gniffke. Die Karten sind ab sofort am Schalter der Tourist- Information im Forum Confluentes auf dem Zentralplatz Koblenz erhältlich. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 4,00 €. Eine Kartenreservierung, Ermäßigung, sowie die Rückgabe von Karten ist leider nicht möglich.