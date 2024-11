Achim Hallerbach gratuliert zehn Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung zum 40-jährigen und 25-jährigen Jubiläum

Kreis Neuwied. In Zeiten, wo die Beliebigkeit zu einem Markenzeichen wird, wirkt ein Wert wie Treue wie aus der Mode gekommen. Doch der Schein trügt. Dass der Begriff durchaus auch in beruflicher Hinsicht zum Tragen kommen kann, verdeutlichten jüngst eine ganze Reihe von Dienstjubiläen in der Kreisverwaltung Neuwied.

„Ihr und Euer langjähriges Engagement ist der Kitt, der unsere Kreisverwaltung zusammen hält“, hob Landrat Achim Hallerbach unter anderem den Vorbildcharakter hervor, den die langjährigen Kolleginnen und Kollegen während ihrer Karrieren von jeweils 40 und 25 Jahren unter Beweis gestellt haben:

„Wer seinen Erfahrungsschatz weitergibt, wird zum Leuchtturm für andere“, sagte der Landrat weiter und stellte zugleich fest, dass dies vor dem Hintergrund steigender Herausforderungen umso bemerkenswerter sei: „Mit Erfahrung, Geduld und Gelassenheit schaffen es die Kolleginnen und Kollegen, die immer stärkeren Erwartungshaltungen und das Anspruchsdenken mancher zu meistern“, so Landrat Achim Hallerbach.

Mit Christa Nilges und Ralf Volkert können zwei der so Gelobten auf ihr 40-jähriges Dienstjubiläum zurückblicken. „Während die verheiratete Mutter von zwei Söhnen sich seit Jahrzehnten und in mehreren Funktionen als Sachbearbeiterin einbringt, ist der ehemalige Zeitsoldat als Beamter im Rechnungsprüfungsausschuss eingesetzt“, erläutert der stellvertretende Büroleiter Florian Nußbaum.

Acht Kolleginnen und Kollegen konnte Landrat Hallerbach zum „Silbernen“ 25-jährigen Jubiläum mit der Dankesurkunde des Landkreises würdigen:

Elke Dudda (Schulsekretärin Kinzingschule), Helena Hasbach (Sachbearbeiterin Umwelt, Natur, Energie), Silke Läufer-Hermann (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Dr. Reinhard Lahr (Denkmalschutz und Roentgen-Museum), Nadja Meffert (Kreisjugendpflege), Rainer Müller (Hausmeister am Werner-Heisenberg), Lena Seifert (Schulsekretärin Realschule plus Puderbach) und Angela Thomas (Schulbuchausleihe) erhielten von Landrat Hallerbach, Personalleiter Florian Nußbaum und Christina Pfeiffer vom Personalrat auch die besten Wünsche für ihr weiteres Wirken für den Landkreis Neuwied mit auf den Weg.

Bildunterzeile:

Der Landkreis Neuwied ist auch dank seines Personals in der Kreisverwaltung gut positioniert. Für ihren 40-jährigen und 25-jährigen Einsatz dankten Landrat Achim Hallerbach, der stellvertretende Büroleiter Florian Nußbaum und Christina Pfeiffer vom Personalrat sowie der 1. Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach und die beiden ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten Pierre Fischer und Birgit Haas jetzt zehn Kolleginnen und Kollegen in einer kleinen Feierstunde. Foto: Thomas Herschbach