Sanierung konnte nach nur zehn Monaten abgeschlossen werden

Lahnstein. Nach zehn Monaten intensiver Bauarbeiten ist die sanierte Lahnbrücke B42 in Lahnstein nun wieder für den Verkehr freigegeben – und damit noch zwei Monate früher, als geplant.

Die erfolgreiche und schnelle Umsetzung der Maßnahme war nur durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM), der Firma Leonhard Weiss Bauunternehmung und aller weiteren bauausführenden Firmen sowie der Stadt Lahnstein möglich. Auch die gute Kommunikation vorab mit umfassendem Verkehrskonzept für die Zeit während der Bauarbeiten war zielführend für das Vorankommen.

Oberbürgermeister Lennart Siefert stellte seine Ansprache unter das Motto der Dankbarkeit und Zuversicht: „Die Lahnbrücke ist eine Lebensader für die Stadt und die Region. Das gesamte Bauprojekt hat gezeigt, wie viel man mit guter Zusammenarbeit erreichen kann. Besonders nach einigen harten und teils unreflektierten Kommentaren in den sozialen Medien, ist es mir wichtig zu betonen, dass heute ein Erfolg gefeiert wird, an dem viele Menschen mit unermüdlichem Einsatz mitgewirkt haben. Dass die Brücke vor der ohnehin optimistischen Frist von einem Jahr fertiggestellt werden konnte, ist auch ein Signal, dass Ämter und Behörden gemeinsam in der Lage sind, die Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig die Sorgen und Nöte der Unternehmen, des Einzelhandels und der Menschen hier ernst zu nehmen.“

Die Sanierung der über 50 Jahre alten Lahnbrücke war notwendig geworden, da sie den zunehmenden Belastungen durch Verkehr und Witterung nicht mehr uneingeschränkt standhielt. Die umfassende Modernisierung stellt sicher, dass die Brücke nun auch den Anforderungen zukünftiger Generationen gerecht wird. Auch die Kostenplanung konnte eingehalten werden: Die Brückensanierung wurde mit 14 Millionen Euro Bundesmitteln finanziert, während für die Sanierung des Lahn-Tunnels zusätzlich 1,6 Millionen Euro investiert wurden.

Der rund drei Kilometer lange Sanierungsabschnitt umfasst neben dem Brückenbauwerk mit einer Länge von etwa 550 Metern auch die Anschlussäste und angrenzende Straßen der B42 und B260. Darüber hinaus wurde im Zuge der Bauarbeiten das Kanalsystem umfassend erneuert und der Tunnel südlich der Lahn instandgesetzt, um die Verkehrsinfrastruktur nachhaltig für die Zukunft zu rüsten. Bis Ende des Jahres sind noch Restarbeiten im Bereich der B 260 und unter den einzelnen Bauwerken durchzuführen, um die Maßnahme gänzlich abzuschließen.

Die rheinland-pfälzische Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bedankte sich im Rahmen der Freigabe besonders für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem LBM, der bauausführenden Firma sowie der Stadt Lahnstein und freut sich „für die Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner sowie alle Bürger, Unternehmen und weiteren Nutzer aus der Region, dass die Lahnbrücke wieder allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung steht. In einer Rekordzeit von nur zehn Monaten und damit zwei Monate früher als geplant konnten die Bauarbeiten umgesetzt werden. Das verdient besonderen Respekt und ganz speziellen Dank.“

Als besondere Anerkennung für die engagierte Arbeit und stellvertretend für alle an der Planung und Ausführung Beteiligten überreichte Oberbürgermeister Siefert im Zuge der Freigabe die Ehrennadel der Stadt Lahnstein an Maximilian Duhr, stellvertretender Dienststellenleiter des LBM Diez und Leiter der Abteilung konstruktiver Ingenieursbau, und Helmut Kohlhauer, projektverantwortlicher Ingenieur.

Bis Ende des Jahres sind noch einige Restarbeiten im Bereich der B260 und an einzelnen Bauwerken zu erledigen, die jedoch keine größeren Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses mehr nach sich ziehen werden.

Bildunterzeilen:

Bild 1: Zur feierlichen Eröffnung sprachen der Leiter des LBM Diez, Benedikt Bauch, (v.l.n.r.) Landrat Jörg Denninghoff, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Oliver Luksic, OB Lennart Siefert und Ministerin Daniela Schmitt.