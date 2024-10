Mit drei Konzerten in der Reihe „Herbsttöne“ bringt die Sayner Hütte in der Krupp’schen Halle den November zum Klingen. Am 3. November – alle Konzerte beginnen um 17 Uhr – kann man „La Triviata“ aus München erleben: Das bundesweit erste und bislang einzige Ensemble für Musiktheaterimprovisation spielt unter dem Motto „Lass dich eropern!“ humorvoll mit dem Genre der Oper. Jede Vorstellung ist Welturaufführung, Premiere und Sondervorstellung zugleich, denn kein Abend gleicht dem anderen. Es kann höchst dramatisch, skurril, absurd und irrwitzig komisch werden. Nur eines ist gewiss: Die Ideen sprudeln und Lacher sind garantiert.

Am 10. November gibt es unter dem Motto „Liebesleben – L’amour toujours“ einen Liederabend mit Katharina Ruckgaber (Sopran) und Sholto Kynoch (Klavier). Der Name des Abends spricht für sich und die Besetzung für einen Besuch, wurde die Sängerin von der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ doch 2019 zur Nachwuchskünstlerin des Jahres nominiert. In der jüngsten Vergangenheit hat Ruckgaber sich als vielseitiges Talent unter den jungen lyrischen Sopranistinnen etabliert. Auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele debütierte sie 2024 in der Premierenbesetzung des „Freischütz“.

Am 17. November lädt das Qantara Trio zu einem Abend voller Transkulturalität und Poesie ein: 2019 gegründet verwebt das Ensemble klassische, traditionelle und zeitgenössische Klänge aus globalen Kontexten. In der seltenen Kombination von Gesang, Oud und Harfe entsteht mit Eigenkompositionen ein individueller Klang: Virtuose Improvisationskünste der von Hesham Hamra gespielten arabischen Laute vereinen sich mit zauberhaften Harfenklängen von Samira Memarzadeh und dem warmen Mezzosopran von Jessica Poppe und schaffen eine harmonische Fusion aus arabischen, sephardischen und europäischen Melodien.