Das Briefwahlbüro der Stadt Boppard befindet sich in der Lobby (1. Obergeschoss) der Bopparder Stadthalle und ist seit Montag, 6. Mai 2024, geöffnet. Dort können Wahlberechtigte aus Boppard noch bis zum 7. Juni 2024, 18 Uhr, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen für die Kommunal- und Europawahl 2024 beantragen.

Die Briefwahlnachfrage in Boppard ist schon kurz nach dem Start groß. Bis Dienstagmittag, 7. Mai 2024, gingen bereits mehr als 1600 Anträge auf allen möglichen Wegen (persönlich, postalisch oder elektronisch) ein.

Wer vor Ort im Briefwahlbüro einen Antrag auf Briefwahl stellen möchte, bringt zu den Öffnungszeiten bitte die Wahlbenachrichtigung und einen Ausweis mit. Das Briefwahlbüro ist für die Stadt Boppard mit ihren zehn Ortsbezirken zuständig. Bitte nutzen Sie den rechten Eingang der Stadthalle (Kinoeingang).

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Freitag von 8 bis 13 Uhr

Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) können auch online oder schriftlich beantragt werden. Die Unterlagen werden dann per Post zugeschickt. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich.

Ein Wahlscheinantrag kann auch in elektronischer Form gestellt werden, beispielsweise über rlpDirekt (Link ist auf der Startseite von www.boppard.de hinterlegt), per E-Mail an briefwahl@boppard.de oder per QR-Code. Auch eine Beantragung in schriftlicher Form ist möglich: Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen oder das Antragsformular für die postalische Beantragung von www.boppard.de herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und an Stadtverwaltung Boppard, Briefwahlbüro, Mainzer Straße 46, 56154 Boppard senden.

Bildunterzeile: Das Briefwahlbüro in der Lobby (1. Obergeschoss) der Stadthalle Boppard ist ab sofort geöffnet. Unser Foto zeigt den Wahlleiter und Bürgermeister der Stadt Boppard, Jörg Haseneier, mit den Mitarbeiterinnen Bianca Flauger (links) und Laura Klinin im Briefwahlbüro der Stadt Boppard. Foto: Stadt Boppard/Denise Bergfeld