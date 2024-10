Im Herbst vollzieht die Natur eine große Verwandlung. Das grüne Blätterdach der Bäume verfärbt sich Stück für Stück gelb und orange, bis die einzelnen Blätter sich schließlich von den Ästen lösen und federleicht zu Boden sinken. Dieses Naturschauspiel des Herbstes bietet reichlich Inspirationen zu so mancher Bastelarbeit. Da stört es gar nicht, dass man beim oft ungemütlichen Herbstwetter ohnehin lieber drinnen bleibt. So ging es auch den 20 Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren, die in der kleinen Herbstwerkstatt in Irlich ihre Kreativität voll auslebten und das Pfarrheim St. Peter und Paul in eine bunte Bastelwerkstatt verwandelten. An sechs Bastelstationen kamen verschiedene Materialien und Basteltechniken zum Einsatz. Dabei entstanden eigens gestaltete Außenthermometer, von elektronischen Lichtchen erhellte Lichterstädte, die das eigene Zuhause in der dunklen Jahreszeit noch gemütlicher machen, mit Glitzer und Steinchen geschmückte Kerzengläser sowie herbstliche Fensterbilder, Motivationskarten und dekorative Rabennester für den herbstlichen Esstisch. Organisiert und durchgeführt wurde die kleine Herbstwerkstatt durch das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied und den Sachausschuss Jugend St. Peter und Paul des Kirchorts Irlich.