Was macht man als Umwelttechnologin im Kommunalen Servicebetrieb und wie sieht der Alltag eines Erziehers aus? Diesen und weiteren Fragen konnten Mädchen und Jungen der Klassenstufen fünf bis zehn am 25. April im Rahmen des Girls’ und Boys’ Day der Stadtverwaltung Koblenz auf den Grund gehen. Das Ziel des bundesweiten Aktionstages ist es, jugendlichen Mädchen und Jungen Einblicke in Berufe, in denen Frauen und Männer unterrepräsentiert sind, zu bieten.

So konnten insgesamt 37 Jugendliche in zwölf Ämtern und Eigenbetrieben der Stadtverwaltung Koblenz auf Entdeckungstour von 20 verschiedenen Berufen gehen. Jungen bekamen unter anderem die Chance, einen Tag als Erzieher, Schulsekretär, oder als Kunstwissenschaftler im Mittelrheinmuseum zu verbringen. Mädchen hingegen konnten Berufe wie Feuerwehrfrau, Fachinformatikerin, Umwelttechnologin oder Bauingenieurin kennenlernen. Die Aktionstage setzen einen wichtigen Impuls gegen gängige Geschlechterstereotype und bieten jungen Menschen eine Möglichkeit, ihr Berufs- und Studienwahlspektrum zu erweitern.

Die Stadtverwaltung Koblenz arbeitet stetig daran, das Angebot zu erweitern und eine große Auswahl an Berufsbildern am Aktionstag anzubieten. Der nächste Girls’ und Boys’ Day findet am 3. April 2025 statt. Auch dann öffnen sich wieder die Tore der Stadtverwaltung für neugierige Mädchen und Jungen.