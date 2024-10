Kindern und Jugendlichen Räume zu bieten, in denen sie sich treffen und gemeinsam ihre Freizeit gestalten können, ist seit vielen Jahren zentrale Aufgabe der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Koblenz.

So war die Freude nicht nur bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern, sondern auch bei den Verantwortlichen groß, als am 2. Oktober der neue Jugendtreff in Mittelweiden feierlich eröffnet werden konnte.

Nachdem der ehemalige Bauwagen Silvester 2022/23 abgebrannt war, konnte die Stadt Koblenz gleich zwei Container als Jugendtreff zur Verfügung stellen.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs freute es sehr, den Treff im Rahmen eines schönen Grillfestes offiziell den Kindern und Jugendlichen in Mittelweiden übergeben zu können.

Zur Eröffnung kamen auch viele Erwachsene, zum Teil jetzt mit ihren eigenen Familien, die selbst früher Besucherinnen und Besucher des Jugendtreffs waren.

Die musikalische Unterhaltung übernahm Daniel Wittig von Music Live e. V., der auch die Kinder und Jugendlichen mit einem HipHop-Workshop begeisterte.

Viele Gäste nutzten mit Enthusiasmus die Gelegenheit, ihren neuen Treffpunkt gemeinsam mit dem Graffiti-Künstler Dennis Nußbaum zu verschönern und nach eigenen Wünschen mitzugestalten.

Bürgermeisterin Mohrs dankte allen Beteiligten, die nicht nur diesen neuen Treff, sondern auch dieses schöne Einweihungsfest möglich gemacht haben und wünschte allen viel Spaß und tolle gemeinsame Aktionen in den neuen Räumen.