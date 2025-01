Koblenz (ots) – Am frühen Morgen des heutigen Mittwoch, 22.01.25 kam gegen 04.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft für Lederwaren und Schmuck in der Industriesstraße in Mülheim-Kärlich. Hier zertrümmerten die Täter eine Schaufensterscheibe und drangen so in das Innere der Filiale ein. Entwendet wurden Wertgegenstände in bislang nicht bekanntem Wert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hiweise auf die Täter oder ein verdächtiges Fahrzeug machen können.