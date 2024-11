Innovatives Gesundheitsportal „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“ geht in wenigen Tagen online

Kreis Neuwied. Angesichts eines zunehmend spürbaren Mangels an Haus- und Fachärzten sowie der Herausforderungen einer alternden Gesellschaft startet der Landkreis Neuwied die digitale Gesundheitsplattform „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“. Dieses Portal soll innovative, digitale Lösungsansätze zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum bieten und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises.

„Wir beobachten schon seit längerem den Bedarf an neuen Konzepten, um Versorgungslücken, gerade in der haus- und fachärztlichen Betreuung, zu schließen,“ betont Landrat Achim Hallerbach. „Durch das Portal Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied können wir den Zugang zu wichtigen Gesundheitsinformationen und -diensten digital ermöglichen und gezielt auf regionale Bedürfnisse eingehen.“ Im Rahmen des Bundesprojekts „Smarte.Land.Regionen“ soll die Plattform langfristig modellhaft für ähnliche Initiativen bundesweit stehen.

Auf dem digitalen Portal „Meine Gesundheit – Digital.Nah.Neuwied“ erhalten die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises künftig Zugang zu Informationen über die regionale Gesundheitsversorgung sowie zu Angeboten zur Gesundheitsförderung. Mit dem Projekt möchte der Landkreis mit Hilfe moderner Technologien in Richtung flexible, nachhaltige Versorgungsstruktur aufbrechen. Der Landkreis setzt über die digitalen Möglichkeiten hinaus auf Prävention und Gesundheitsförderung. „Das beste Rezept gegen den Ärztemangel ist sicherlich, gar nicht erst krank zu werden,“ so Rita Hoffmann-Roth vom Kreis-Gesundheitsamt, die in einem Parallelprojekt Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung koordiniert.

Zum Launch des Portals lädt der Landkreis Neuwied in Kooperation mit der Gesundheitsregion KölnBonn e.V. zu drei Online-Veranstaltungen ein. Diese Events sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen zugeschnitten und bieten eine Einführung in die Plattform sowie Raum für Fragen und Austausch.

Projektmanager Johannes Wirtz wird die Plattform persönlich vorstellen und steht den Teilnehmern für Fragen und eine offene Diskussion zur Verfügung.

Online-Presseveranstaltung

Datum: 28. November 2024 Uhrzeit: 12:30 – 13:00 Uhr (30 Minuten)

Online-Veranstaltung für Gesundheitsakteure

Datum: 5. Dezember 2024 Uhrzeit: 16:00 – 16:45 Uhr (45 Minuten)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3MGQ0N2UtMGQ2OC00ZWU1LWE1MjEtYWIzMTI1MTU1NjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8b9151e-e685-4158-9b7f-2f7a5463d2f5%22%2c%22Oid%22%3a%22514ce91b-aba9-43af-8e40-af8b8a0889e0%22%7d

Online-Veranstaltung für Bürgerinnen und Bürger

Datum: 12. Dezember 2024 Uhrzeit: 16:00 – 17:00 Uhr (60 Minuten)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5NjU4OTAtMWEwMy00NGU0LWIyMzMtN2JkNzNiNTMyYzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8b9151e-e685-4158-9b7f-2f7a5463d2f5%22%2c%22Oid%22%3a%22514ce91b-aba9-43af-8e40-af8b8a0889e0%22%7d

Anmerkung zum Pressetermin (siehe oben).

Als redaktionelle Berichterstatterin/ Berichterstatter laden wir Sie hiermit herzlich zur Online-Pressepräsentation via Teams-Meeting am Donnerstag, 28. November 2024, ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc3MmRjNzAtNjJlZC00YzJmLWEwOWUtYTUyMzhhMWJmYWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8b9151e-e685-4158-9b7f-2f7a5463d2f5%22%2c%22Oid%22%3a%22514ce91b-aba9-43af-8e40-af8b8a0889e0%22%7d