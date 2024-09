Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert war mit seiner Ape am Baareschesser in Niederlahnstein, um sich beim Format „Lennart Live“ mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. Die Veranstaltung fand wieder regen Zulauf: Zahlreiche Lahnsteiner nutzten die Gelegenheit, um über ihre Anliegen zu sprechen.

Zentrales Thema war dabei die künftige Verkehrsführung in Lahnstein nach Beendigung der Brückensanierung B42. OB Siefert informierte, dass die derzeitige Straßenführung bis zum Ende des Jahres bestehen bleiben werde, um Daten über den Verkehrsfluss nach Öffnung der Brücke zu sammeln. Auf deren Grundlage werde das künftige Verkehrskonzept erarbeitet, wobei auch die anliegenden Unternehmen Gehör finden sollen.

In diesem Zusammenhang äußerten sich Anwohner auch zum Parktourismus in den kostenlosen Parkbereichen der Innenstadt. Auswärtige oder dienstliche Fahrzeuge würden die ohnehin knappen Stellplätze in den Wohngebieten blockieren. Der OB informierte darüber, dass neben dem Verkehrs- auch ein neues Parkraumkonzept erstellt werden soll, durch das diese Problematik behoben werden soll.

Häufiger angesprochen wurde auch mangelhafter Straßenbelag in verschiedenen Straßen von Lahnstein. Hier sicherte der OB eine zügige Überprüfung der betroffenen Bereiche sowie Ausbesserung zu.

Ein weiteres Anliegen, das vor allem von älteren Bürgern vorgebracht wurde, ist der Mangel an barrierefreien öffentlichen Toiletten. Auch eine Mutter schilderte, dass es für Familien mit kleinen Kindern an geeigneten Einrichtungen mangele. OB Siefert teilte mit, dass mit Fertigstellung des Alten Rathauses dort eine barrierefreie Toilette zur Verfügung stehen werde.

Viele Besucher der Einwohnersprechstunde äußerten sich auch positiv über den direkten Austausch mit dem Oberbürgermeister. „Es ist gut zu wissen, dass unsere Sorgen gehört werden“, so eine Anwohnerin. Siefert bedankte sich für die konstruktiven Vorschläge und versprach, die Anliegen der Bürger weiter zu verfolgen.

Die nächste Einwohnersprechstunde ist im Dezember geplant.

Bildunterzeilen

Wieder nutzten viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit OB Siefert. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)