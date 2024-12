10 Jahre Spaß, Erleben und Relaxen – mit dem 2für1-Freizeit- und Wellnessführer durch Rheinland-Pfalz

Schon seit 10 Jahren begeistert der Gutscheinbuch.de Freizeitblock seine Nutzer mit spannenden Aktivitäten getreu dem Motto „2x erleben – 1x zahlen“. Rechtzeitig zur Weihnachtszeit erscheint der neue Freizeitblock in seiner Jubiläumsedition, der mit einer Vielzahl attraktiver 2für1-Gutscheine überzeugt. Ob für Familien, Freunde oder Paare – der Freizeitblock bietet die perfekte Gelegenheit, gemeinsam erlebnisreiche Stunden zu verbringen und dabei bares Geld zu sparen.

Ob Freizeitpark, Kino oder Therme: Deutschlandweit stehen tolle 2für1-Angebote zur Verfügung, die man mit seinen Liebsten entdecken kann. Dabei kommen alle auf ihre Kosten: Wellnessfans, Abenteuerlustige und Kulturbegeisterte. Mithilfe des Freizeitblocks, dem persönlichen Kompass in Richtung Spaß und Wellness, wird ein neues Level an Genießen und Erleben erreicht. Der Freizeitblock beinhaltet sowohl regionale als auch bundesweite Angebote aus den Kategorien Freizeit-/Spielparks, Kinos/Theater, Bäder/Wellness, Zoos/Tierparks, Fun/Sport, Ausflüge/Fahrten und Museen/Ausstellungen.

Mit Freunden oder der ganzen Familie wird der Besuch zu den Top-Freizeitzielen eines beliebigen Bundeslandes unvergesslich, denn für den doppelten Spaß muss nur der halbe Preis gezahlt werden. Alternativ gewähren einige Anbieter eine Gesamtersparnis von mindestens 30 €.

