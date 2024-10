Am Sonntag, den 3. November, lädt das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum in Bad Sobernheim zur letzten Veranstaltung der Saison ein. In der Baugruppe Hunsrück-Nahe bietet das Museum von 11 bis 17 Uhr ein vielseitiges Programm an.

Es finden zahlreiche Handwerksvorführungen statt und für das leibliche Wohl verwöhnt Manfred Faber die Gäste am Sonntag mit frischen Rosinen- und Schokobrötchen aus dem alten Holzofen in Haus Hasselbach – solange der Vorrat reicht. Außerdem bietet das Museum Waffeln, Apfelpunsch und Tee an.

Ein besonderes Highlight an diesem Tag ist der Hubertus-Gottesdienst. Der Gottesdienst findet um die Flurkapelle Linz-Ockenfels statt; bei schlechtem Wetter gleich am Eingang des Dreschschuppens. Am 3. November gedenken – nicht nur Jägerinnen und Jäger – alljährlich des heiligen Hubertus. Der heilige Hubertus von Lüttich (Belgien) lebte etwa zwischen 655 und 727. Er galt als Wohltäter und wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Der Gottesdienst wird durch Jagdhörner instrumental begleitet. Der kostenfreie Einlass für Gottesdienstbesucher ist ab 14:30 Uhr möglich, Beginn der Veranstaltung ist um 15:00 Uhr. Die Liturgie hält der Prädikant und Forstmann Michael Veeck, die musikalische Begleitung wird die Bläsergruppe Gollenfels Stromberg übernehmen.

Auf einem kleinen Martinimarkt können die Besucherinnen und Besucher kleine Besonderheiten für die Winterzeit einkaufen und in Haus Ürzig veranschaulicht die Living History-Gruppe „Lon und Solt“, wie der Alltag um 1760 war. Die Kunst des Kerzenziehens können die Besucherinnen und Besucher bei Manfred Barth ebenfalls in der Baugruppe Mosel-Eifel bestaunen.

Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann den Busshuttle nutzen, der regelmäßig von der Baugruppe Mosel-Eifel in die Baugruppe Hunsrück-Nahe hin – und zurückfährt. Das Freilichtmuseum empfiehlt, rutschfeste Schuhe zu tragen und eine Taschenlampe mitzubringen. Es fällt der reguläre Museumseintritt an: Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder ab 6 Jahren zahlen 2 Euro und Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei.

Danach verabschiedet sich das Museum in die Winterpause. Am Sonntag, den 16. März 2025 startet das Freilichtmuseum in die neue Saison und ist für alle Gäste wieder geöffnet. Abschließend bedankt sich die Stiftung Rheinland-Pfälzisches Freilichtmuseum für die großartige, ganzjährige Unterstützung der Sparkasse Rhein-Nahe.