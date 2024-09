Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Sterne des Südens“ stehen, präsentiert die KreisVolkshochschule Neuwied auch in diesem Jahr wieder eine Lesung. Carsten Henn liest am 8. Oktober ab 19 Uhr im Bürgerhaus Neustadt/Wied aus seinem Bestseller „Der Geschichtenbäcker“. Unterstützt wird die Lesung vom Mehrgenerationenhaus Neustadt sowie Tintenklecks Neustadt, wo auch vergünstigte Tickets im Vorverkauf erworben werden können. Online gibt es Tickets unter www.ticket-regional.de

In dem berührenden Werk „Der Geschichtenbäcker“ findet Tänzerin Sofie beim italienischen Bäcker Giacome mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung.

Carsten Henn, geboren in Köln, besitzt einen Weinberg an der Terrassen-Mosel. Er arbeitete nach seinem Studium als Radiomoderator und ist heute als freier Weinjournalist und Restaurantkritiker tätig. Sein Roman „Der Buchspazierer“ stand über zwei Jahre auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, wurde in 25 Länder verkauft. Auch sein nächster Roman „Der Geschichtenbäcker“ eroberte auf Anhieb die Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Zuletzt erschien der Roman „Die Butterbrotbriefe“.

Alle Infos gibt es hier: www.kvhs-neuwied.de/G231