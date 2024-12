Bluesfreunde Neuwied verpflichten Blueslegende und Newcomerin

Miller Anderson und Jessie Lee & The Alchemists gastieren am 26. April 2025 in Neuwied – Tickets jetzt sichern

Der 8. Blues Summit der Bluesfreunde Neuwied, der am 26. April 2025 im food hotel über die Bühne geht, ist ein Treffen der Generationen. Den Bluesfreunden ist es gelungen, mit Miller Anderson eine wahre Blueslegende zu verpflichten – und mit der jungen französischen Band Jessie Lee & The Alchemists ein mehrfach prämiertes aufstrebendes Ensemble. Da vor allem Miller Anderson in Deutschland eine breite Fanbasis besitzt, rechnen die Bluesfreunde mit einem ausverkauften Haus. Daher gilt: Tickets rasch sichern.

Miller Anderson, der kurz vor seinem Auftritt in Neuwied seinen 80. Geburtstag feiern kann, ist auf Abschiedstournee. Neuwied wird dabei eine seiner letzten Stationen sein. Der Schotte hat in seiner langen Karriere mit zahlreichen Top-Bands gespielt. Berühmt wurde er als Songschreiber, Sänger und Gitarrist der Keef Hartley Band, mit der er auf dem berühmten Woodstock-Festival auftrat, was im Film leider nicht zu sehen ist. Auch als zeitweiliges Mitglied solch illustrer Bands wie Savoy Brown, Chicken Shack, Mountain, Spencer Davis Group, Blood Sweat & Texas und Deep Purple machte sich Anderson einen Namen in der Szene. Mit seiner aktuellen Band spielt Anderson zahlreiche Songs des Woodstock-Programms. Die Besucher erwartet also eine Zeitreise in die Hochphase des britischen Blues-Rock.

Das Programm des 8, Blues Summits eröffnen Jessie Lee & The Alchemists. Die Band gründete sich 2015 in Frankreich und veröffentlichte drei Jahre später ihr Debütalbum, dem weitere von der Presse hoch gelobte Alben folgten. Ein weiterer wichtiger Schritt auf der Karriereleiter des Quintetts, das unter der gemeinsamen Leitung von Sängerin und Gitarristin Jessie Lee und des Gitarristen und Komponisten Alexis „Mr Al“ Didier steht, war 2019 der Gewinn der France-Blues-Challenge. Die angelsächsischen Einflüsse der Band sind deutlich hörbar – und sehr breit gefächert. So bereiten die Alchemisten eine kräftige Melange zu, zu der neben einer kräftigen Prise Blues-Rock auch Soul, Pop und Jazz gehören. Zum Abschluss des Doppelkonzerts steht wie immer eine Jam Session auf dem Programm. Man darf gespannt sein, welche Songs die Protagonisten dafür wählen.

Der achte Blues Summit findet am Samstag, 26. April 2025, im food hotel Neuwied statt. Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf 34,50 Euro (plus VVK) via Cafe Hahn, www.cafehahn.de; Abendkasse 39,50 Euro. Sitzplätze vorhanden.