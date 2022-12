Koblenz (ots) – Am 28.12.2022 parkte der Geschädigte seinen VW Golf von 12:00 bis 13:00 vorwärts in Queraufstellung auf dem Marktplatz in Kastellaun. In genanntem Zeitraum parkt ein unbekannter PKW rechts neben dem PKW des Geschädigten in der freien Lücke. Hierbei wird der PKW des GS an der hinteren Tür, dem Schweller, dem Kotflügel und der Stoßstange hinten rechts nicht unerheblich beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Tatort.

Wer kann Angaben zur Sache machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel. 06761 921-0

Quelle: news aktuell GmbH