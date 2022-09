Rengsdorf (ots) – Am Montagnachmittag kam es um 16:35 Uhr vermutlich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Geschädigte befuhr mit seinem Firmentransporter die Bundesstraße 256 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Bonefeld. Nachdem er in Höhe Rengsdorf den Tunnel passierte, bemerkte er auf der folgenden Brücke zwei Personen im Kinder- oder Jugendlichenalter. Einer der beiden trug eine weiße Kappe. Kurz vor der Brücke vernahm der Geschädigte einen Schlag. Ein Gegenstand prallte gegen die Windschutzscheibe, die hierdurch beschädigt wurde. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde der Gegenstand (ein Stein oder ähnliches) durch einen der beiden Personen von der Brücke geworfen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Personen auf der Brücke oder Hinweise zum Vorfall geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.