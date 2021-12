Forstmehren (ots) – Am Donnerstag, den 23.12.2021 ereignete sich im Laufe des Vor-bzw. Nachmittages in Forstmehren im Kuhweg ein Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen in das Einfamilienhaus ein. Dort wurden etliche Räume durchwühlt. Entwendet wurde vermutlich nichts.

Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge an die Tel.: 02681-9460.

