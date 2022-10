Rheinbrohl, Dr.-Josef-Horbach-Straße (ots) – Wie bereits berichtet kam es am 04.10.2022, im Laufe des Nachmittages in Linz am Rhein zum Diebstahl eines Katalysators von einem geparkten PKW. Im weiteren Tagesverlauf, im Zeitraum zwischen 19:45 und 20:10 Uhr, kam es zu einer weiteren Tat in Rheinbrohl. Ein im Bereich des Schulzentrums geparkten PKW wurde angegangen und der unter dem Fahrzeug verbaute Katalysator entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei Linz unter 02644-9430 entgegen.