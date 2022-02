Lahnstein. Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert ruft zur Landratswahl am 13. März 2022 auf:

„Liebe Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner,

am Sonntag, 13. März 2022 haben Sie, die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die Wahl zum Landrat des Rhein-Lahn-Kreises!

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, leben Sie die Demokratie und geben Sie Ihre Stimme ab! Lahnstein ist die größte Stadt im Rhein-Lahn-Kreis – nutzen Sie die Chance zur Mitbestimmung, wohin unser Kreis sich in den nächsten acht Jahren entwickelt! Denn der Landrat nimmt die Vertretung unseres Kreises wahr!

Die Briefwahl ist wohl weiterhin die sicherste Alternative, Ihre Stimme abzugeben. Anträge auf Briefwahl können über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, über www.lahnstein.de oder per E-Mail an wahlen@lahnstein.de gestellt werden. Daneben kann die Anforderung der Unterlagen auch per Fax oder schriftlich über den auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckten Antrag erfolgen.

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, den klassischen Gang zur Wahlurne zu machen. Unser Wahlbüro in den Konferenzräumen der Stadthalle Lahnstein ist geöffnet: Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14.00 bis 18.00 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist für den Besuch nicht erforderlich. Es gilt aber die 3G-Regelung mit entsprechendem Nachweis.

Auf welche Art auch immer Sie wählen – Hauptsache, Sie wählen!“

Bildunterzeilen:

Auch Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert macht selbstverständlich von seinem Wahlrecht Gebrauch. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein