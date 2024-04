Henriette Vogt heißt am Donnerstag, den 4. April, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Vorgelesen wird die Geschichte „Bagger Ben feiert Geburtstag“ von Dörte Horn. Im Anschluss an das Vorlesen haben die Kinder die Möglichkeit, kreativ zu werden.

Die Geschichte handelt von Bagger Ben, der an seinem Geburtstag aufregende Abenteuer erlebt. Als er in den Baustellen-Kindergarten rollt, überraschen ihn seine Freunde mit einer Schatzsuche. Gemeinsam sammeln sie Hinweise für Bens Geburtstagsüberraschung. Was die kleinen Fahrzeuge wohl bauen werden?

Vorgelesen wird ab 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.