Raubach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bisher unbekannte Täter versucht, ein elektrisches Garagentor eines Mehrfamilienhauses in Raubach, Kinnenbitze, aufzubrechen. Den Tätern ist es nicht gelungen, in die Garage einzudringen. An dem Garagentor entstand ein Sachschaden im unteren 3-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

