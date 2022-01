Montabaur (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, dem 18.01.2022, 13:00 Uhr, bis zum Mittwoch, dem 19.01.2022, 10:00 Uhr, kam es in der Lahnstraße in Montabaur, auf Höhe der Hausnummer 5, zu einem Verkehrsunfall. Das an genannter Stelle, in einer parallel zur Fahrbahn angelegten Parkbucht, abgestellte Fahrzeug wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren gestreift und so beschädigt. Nach der Kollision der Fahrzeuge entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Verkehrsunfallzeugen bzw. Personen, die relevante Angaben zu dem hiesigen Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (Tel. 02602-9226 0) in Verbindung zu setzen.