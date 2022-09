Rengsdorf (ots) – Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend ist der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten PKW VW Campingwagen beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher/-in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.