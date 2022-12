Isert (ots) – Am Dienstag, 27.12.2022, ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr in Isert, Dorfstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der am Zaun entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Quelle: news aktuell GmbH