Kirchen (Sieg) (ots) – Am Freitag, 04.08.2023, gg. 07:25 Uhr, ereignete sich in Kirchen (Sieg), im Einmündungsbereich der Kirchstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Linienbus und einem PKW. Der Bus, welcher von der Hauptstraße kommend in die Kirchstraße einfuhr, touchiert hier den PKW einer wartenden Fahrzeugführerin und setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung “Nordknoten” ungehindert fort. Am Kfz der Verkehrsteilnehmerin entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH