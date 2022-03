Bad Hönningen (ots) – Am Abend des Sonntag, 27.02.2022, kam es in Bad Hönningen, Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 28 jährige Frau verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Spurenlage und Zeugenaussagen ist die Frau mit ihrem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Metallzaun. Sie verletzte sich im Gesichts-/Kopfbereich, es handelte sich jedoch glücklicherweise nicht um schwere Verletzungen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille.

Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, es erwartet Sie nun ein Strafverfahren.

Quelle: news aktuell GmbH