Verbrennen von Müll und leeren Spraydosen löst größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Neuwied (ots) – Was der Feuerwehr und der Polizei am Mittwochabend zunächst als mögliche große Gefahrenlage im Neuwieder Industriegebiet Friedrichshof mit Flammenentwicklung und kleineren Explosionen in der Nähe eines Flüssiggaslagers gemeldet wurde, stellte sich glücklicherweise als weitaus harmloser dar: Sofort nach Bekanntwerden der Gefahrenlage wurde die betroffene Speditionsfirma in der Stettiner Straße weiträumig abgesperrt. Bei der nachfolgenden Überprüfung durch Feuerwehr und Polizei stellte sich heraus, dass auf dem Gelände der Spedition Unrat in einer Tonne verbrannt wurde. Ein Mitarbeiter hatte in diese Tonne leere Dosen eines Markierungssprays geworfen, die dann in der Folge zum Teil explodierten. Das Feuer in der Tonne wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Eine Gefahr für Personen oder benachbarte Grundstücke bestand nicht und die Absperrung konnte wieder aufgehoben werden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 06.02.2020