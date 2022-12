Dierdorf (ots) – Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis darüber, dass es im Paketzentrum in Dierdorf durch einen Paketzusteller zu einem Unterschlagungsdelikt gekommen sei. Anlass hierfür waren Unstimmigkeiten, wonach ein Paket den in der Sendungsverfolgung angebenden Standort nicht erreicht hatte. Durch den Sicherheitsdienst konnte schließlich herausgefunden werden, dass sich das Paket noch im Zustellfahrzeug des Beschuldigten befand. Dieses war offenbar geöffnet und ein darin eigentlich befindliches hochwertiges Mobiltelefon durch ein minderwertiges Gerät ausgetauscht worden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Parallelen zu einem ähnlichen Delikt. Da sich auch in diesem Fall ein Tatverdacht gegen denselben Beschuldigten im jungen Erwachsenenalter erhärtete, wurde über die Staatsanwaltschaft ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt. Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

